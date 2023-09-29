Advertisement
MUSIK

Alma Thania Kemas Ulang Lagu Pongki Barata

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |03:01 WIB
JAKARTA - Alma Thania mengemas ulang Lagu Maaf karya Pongki Barata. Lagu tersebut hadir dengan aransemen ulang agar sesuai dengan karakter vokal Alma Thania.

Lagu maaf merupakan lagu ciptaan Pongki Barata yang pernah populer di tahun 2000an dimana lagu itu dinilai menjiplak lagu Sheila on 7 berjudul DAN.

Bersama Multimas Production, kini Alma dan Pongki Barata ingin membuktikan bahwa dengan lagu yang sama bisa mendapatkan nuansa yang 100% berbeda tergantung bagaimana aransement dan bagaimana cara si vokalis membawakan lagu tersebut.

