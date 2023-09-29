Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

5 Band Indonesia Reuni dengan Sang Vokalis Setelah Sempat Hengkang

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |03:30 WIB
5 Band Indonesia Reuni dengan Sang Vokalis Setelah Sempat Hengkang
Band Indonesia reuni dengan vokalis usai hengkang (Foto: Instagram/cokelat_band)
JAKARTA - Sejumlah band Indonesia memilih untuk reuni dengan vokalisnya, setelah memutuskan untuk hengkang. Bahkan ada yang sampai bergonta ganti hingga tiga kali, setelah ditinggal sang vokalis utama.

Kendati demikian, para vokalis yang memutuskan untuk hengkang tersebut kini justru memilih untuk kembali berkarya dengan mantan bandnya. Kehadiran mereka kembali tentunya sangat diapresiasi oleh para penggemar di Tanah Air.

Berikut, band Indonesia yang reuni dengan sang vokalis setelah sempat hengkang:

1. Cokelat

Cokelat Band 

Grup band Cokelat sempat ditinggal oleh vokalis pertamanya, Kikan, pada 2010 dan disusul oleh drummernya Ervin. Setelahnya, Cokelat kembali berkarya dengan menggandeng sejumlah vokalis, mulai dari Sarah Hadju, Jackline Rossy hingga Aiu Ratna.

Akan tetapi, Kikan dan Ervin kembali bersama Cokelat pada 17 Agustus 2022.

2. Element

Element 

Band Element memiliki dua vokalis yang cukup hits, yakni Lucky Widja dan Ferdy Tahier. Sayangnya, setelah lima tahun berdiri dengan dua vokalis, Lucky Widja memilih untuk hengkang pada pertengahan 2005 untuk bersolo karier.

Selang 12 tahun tak pernah bersama dalam satu panggung, pada Desember 2017 Element pun membentuk project berjudul Element Reunion dengan menggandeng mantan personel mereka, Lycku Widja, Adhit dan juga Ibank.

