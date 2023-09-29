Garap Lagu Baru, Jennie BLACKPINK Bakal Comeback sebagai Solois

SEOUL - Jennie BLACKPINK berpotensi comeback solo dalam waktu dekat. Hal itu diungkapkan idol 27 tahun tersebut saat wawancara dengan Harper's Bazaar Korea, pada 25 September silam.

"Lagu ini akan Jennie banget dan menggambarkan segala hal unik tentang Jennie," ujar pelantun SOLO itu dalam wawancara tersebut seperti dikutip dari JoongAng Daily, pada Sabtu (30/9/2023).

Jennie BLACKPINK debut solo dengan merilis single berjudul SOLO, pada 12 November 2018. Lagu ciptaan Park Hong Jun (Teddy) tersebut bercerita tentang kehidupan seseorang setelah putus.

Saat dirilis, SOLO meraih sukses besar di Korea Selatan. Lagu itu menguasai Gaon Digital Chart dan Billboard K-Pop Hot 100 selama 2 minggu berturut-turut.

Lewat lagu tersebut, Jennie BLACKPINK menempatkan namanya di peringkat pertama Billboard World Digital Songs dan menguasai berbagai tangga lagu di Kanada, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Skotlandia, Singapura, dan Inggris.

Tak hanya itu, Jennie juga mendapat dua sertifikasi Platinum dari Asosiasi Konten Musik Korea Selatan karena berhasil menjual lebih dari 2,5 juta unit lagu tersebut dan membukukan 100 juta streams.

Sementara itu, Jennie dan tiga rekannya di BLACKPINK masih dalam tahap negosiasi terkait kontrak kerja mereka dengan YG Entertainment. Namun dia dikabarkan akan meninggalkan agensi tersebut dan mendirikan label musik sendiri.*

