Rigen Rakelna Prihatin Bullying Semakin Horor

JAKARTA - Komedian Rigen Rakelna menanggapi fenomena perundungan alias bullying yang masih sering terjadi khususnya di lingkungan sekolah.

Belakangan, masyarakat digegerkan dengan aksi perundungan dengan kekerasan yang terjadi di salah satu SMP Kawasan Cilacap, Jawa Tengah.

Kejadian tersebut sontak menjadi sorotan masyarakat dari berbagai kalangan termasuk figur publik.

"Ya prihatin lah pasti ya kalau perundungan atau bully masih ada di lingkungan sekolah, ya ini bukan tugas guru doang yang ada di sekolah inu tugas orangtua semuanya untuk mengajarkan anak-anak supaya tidak melakukan bullying," kata komedian Rigen kepada Okezone saat ditemui di Gedung iNEWS Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

"Lingkungan rumah juga jangan mengajarkan hal itu jadi semuanya bisa terjaga sih," sambungnya.

Rigen mengaku sangat menyayangkan dengan hal-hal semacam itu. Apalagi, insiden tersebut berlangsung di lingkungan sekolah yang mana seharusnya menjadi tempat paling aman bagi siswanya.

Pemilik nama asli Muhammad Rizki Rakelna tersebut berharap kejadian serupa tak terulang kembali.