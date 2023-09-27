Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Irwansyah Mulai Beraktivitas Lagi, Usai Tangannya Patah Gegara Jatuh dari Kuda

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |02:30 WIB
Irwansyah Mulai Beraktivitas Lagi, Usai Tangannya Patah Gegara Jatuh dari Kuda
Irwansyah pasca-jatuh dari kuda (Instagram/irwansyah_15)
A
A
A

JAKARTA - Irwansyah sempat mengalami insiden kurang menyenangkan saat berkuda. Ya, suami dari Zaskia Sungkar ini diketahui terjatuh dari kuda hingga mengalami patah tulang dibagian tangan sebelah kanan.

Kendati begitu, saat ini kondisi bapak satu anak tersebut bisa dikatakan sudah mulai membaik. Meski, ia masih harus menggunakan penyangga di lengan kanannya.

Terbaru melalui akun Instagram pribadinya, Irwansyah tampak membagikan foto dirinya sambil memperlihatkan kondisinya saat ini. Tampil mengenakan pakaian serba hitam, ia tampak senyum sumringah bersama dengan salah seorang sahabat karibnya.

Irwansyah

"Sahabat gue yg satu ini klo janjian suka ga ketemu tp bisa ketemu ga sengaja dimana aja hehehe. Semoga Allah menjaga dan melindunginya," tulis Irwansyah melalui cuitan di akun instagram pribadinya, dikutip Rabu (27/9/2023).

Melihat postingan diabadikan oleh Irwansyah itu, sebagian netizen pun turut memberikan komentar. Salah satunya, mendoakan untuk kesembuhan dari sang aktor tersebut.

