HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kondisi Terkini Irwansyah Usai Terjatuh dari Kuda dan Alami Patah Tulang Kaki

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |09:37 WIB
Kondisi Terkini Irwansyah Usai Terjatuh dari Kuda dan Alami Patah Tulang Kaki
Kondisi Terkini Irwansyah Usai Terjatuh dari Kuda dan Alami Patah Tulang Kaki (Foto: IG Irwansyah)
JAKARTA – Aktor Irwansyah kini masih menjalani masa pemulihan setelah mengalami patah tulang kaki akibat terjatuh dari kuda. Insiden itu terjadi saat Irwansyah sedang bermain bersama sang anak, Ukkasya Muhammad Syahki, beberapa waktu lalu.

Sang istri, Zaskia Sungkar, mengabarkan kondisi terkini suaminya. Menurutnya, Irwansyah sudah tidak lagi menggunakan gips dan mulai bisa berjalan perlahan dengan sepatu biasa.

“Udah lepas gips, Alhamdulillah. Sekarang jalannya udah pakai sepatu biasa lagi, udah mulai napak, meskipun jalannya belum bisa sempurna banget,” kata Zaskia saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan.

Namun begitu, Irwansyah masih belum dapat berjalan secara normal. Ia harus tetap berhati-hati agar tulang kakinya yang retak tidak kembali bergeser.

Irwansyah
Kondisi Terkini Irwansyah Usai Terjatuh dari Kuda dan Alami Patah Tulang Kaki (Foto: IG Irwansyah)

“Karena tulangnya itu tulang kecil di bagian kaki. Walaupun belum nyambung total, tapi posisinya udah stay. Jadi harus dijaga banget jangan sampai geser,” jelas Zaskia.

Saat ini, Irwansyah juga mulai menjalani beberapa aktivitas ringan di rumah. Ia sudah bisa mengikuti rapat secara daring dan mulai belajar berjalan tanpa bantuan kursi roda.

