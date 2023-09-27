Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Denny Caknan dan Bella Bonita Buru-buru Menikah

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |11:23 WIB
Alasan Denny Caknan dan Bella Bonita Buru-buru Menikah
Alasan Denny Caknan dan Bella Bonita buru-buru menikah. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Denny Caknan dan Bella Bonita sampai saat ini masih terus menjadi sorotan. Pasalnya, hubungan mereka dinilai terlalu singkat untuk memutuskan ke jenjang pernikahan.

Alasan di balik hal itu akhirnya terbongkar dalam podcast YouTube Deddy Corbuzier. Denny Caknan mengaku langsung terpikat dengan kecantikan Bella Bonita yang didapuk sebagai model video klip Kalih Welasku.

"Kita harus realistis, kita milihnya harus cantik," kata Denny Caknan.

"Jadi kemarin kita emang lagi sama-sama enggak ada pacar, terus syuting video klip, terus kita dekat, yaudah sewajarnya orang jatuh cinta," imbuhnya.

Setelah memiliki perasaan yang sama, keduanya berpikir untuk langsung menikah. Denny Caknan bercerita jika keputusan ini sangat cepat terjadi. 

"Ayo rabi yok, (Bella Bonita langsung jawab) yok. Secepat itu," tutur Denny Caknan.

Tentu hal ini membuat Deddy Corbuzier yang mendengarnya tidak percaya. Menurutnya, perjalanan Denny Caknan dan Bella Bonita menuju pernikahan terlihat sangat mudah.

Halaman:
1 2
