HOME CELEBRITY MUSIK

Dodhy Kangen Band Rujuk dengan Istri Jelang Sidang Putusan Cerai

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |12:00 WIB
Dodhy Kangen Band Rujuk dengan Istri Jelang Sidang Putusan Cerai
Dodhy Kangen Band rujuk dengan Ayu Rizki Yani. (Foto: Ravie/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Musisi Dodhy Hardiyanto alias Dodhy Kangen Band membawa kabar bahagia. Ia dan Ayu Rizki Yani memilih rujuk setelah nyaris bercerai.

Kepada awak media, Dodhy kemudian menceritakan kronologinya bisa rujuk dengan sang istri. Dodhy yang sempat keluar dari rumah, mengaku tak sanggup jika harus menjalani hidup tanpa Ayu.

"Pada waktu aku keluar dari rumah dia (Ayu Rizki Yani-red) langsung pergi ke Arab, umrah, terus saya enggak sengaja video call anak saya, saya langsung ada perasaan 'gue harus pulang'," ujar Dodhy Kangen band saat ditemui di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan belum lama ini.

"Kebetulan itu di luar kota ya pas video call begitu sampai Jakarta langsung pulang," sambungnya.

Dodhy bahkan merasa hidupnya berantakan ketika tidak bersama Ayu. Saat itu, dia sering pergi ke klub malam sehingga waktu istirahatnya tidak teratur.

"Saya enggak minum alkohol ya, saya nggak ngerokok, nikmati musik aja di situ. Tapi kayak ada rasa candu gitu lho, pengenya ke klub aja, tapi saya nggak macam-macam abis itu pulang, kacau jadinya terus badan saya jadi kurus," bebernya.

