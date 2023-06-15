Dodhy Kangen Band dan Istri Sepakat Cerai, Sudah Pisah Rumah sejak Mei 2023

JAKARTA - Keluarga musisi Dodhy Kangen Band tengah di ujung jurang perceraian. Hal ini dibenarkan oleh istrinya, Ayu Rizki Yani.

Lama tak terdengar kabarnya, gitaris Kangen Band tersebut tampaknya sedang ditimpa masalah di dalam rumah tangganya. Ayu Rizki Yani membenarkan bahwa keluarganya dengan Dhody tengah berada di ambang perceraian.

"Ya bener saya dan mas Dhody pisah cerai talak 1 secara agama, kita sudah pisah rumah dari tanggal 23 mei 2023," kata Ayu Rizki Yani saat dikonfirmasi awak media Kamis (15/6/2023).

Meski begitu, kata Ayu, rencana perceraian tersebut belum resmi didaftarkan keduanya di Pengadilan. Namun, Ayu menyebut gugatan cerai itu akan diajukan dalam waktu dekat ini.

"Untuk secara hukumnya saya cuma menunggu saja biar Dodhynya saja nanti yang urus ke kantor Pengadilan Agama," tuturnya.

"Saya yang minta dia saja yang urus karna kalau perempuan yang urus agak ribet," imbuh Ayu Rizki Yani.*

(CLO)