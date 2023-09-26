Jadi Host, Asri Welas Bakal Meriahkan Anugerah Komedi Indonesia 2023

JAKARTA - Asri Welas akan hadir untuk meriahkan acara Anugerah Komedi Indonesia 2023 yang berlangsung pada, Rabu, 27 September 2023. Wanita 44 tahun ini bahkan dipercaya untuk menjadi host yang memandu jalannya acara dari awal hingga akhir.

Terpilihnya Asri Welas menjadi pembawa acara bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Pasalya selain berperan sebagai aktris dan komedian, Asri Welas juga beberapa kali telah dipercaya untuk menjadi MC.

Pembawaannya yang ceria di atas panggung lelucon yang keluar dari mulutnya selalu berhasil menghibur penonton.

Sebagai informasi, Asri Welas telah memulai kariernya di dunia entertainment sejak 2007 melalui sinetron komedi “Suami-Suami Takut Istri”. Penampilannya dalam sinetron ini yang berperan sebagai istri dari Bang Tigor sangat menarik perhatian penonton.

Tidak heran jika Asri Welas langsung mendapat banyak sekali tawaran akting lainnya setelah sinetron tersebut.

Di balik bakat aktingnya, ternyata Asri Welas pun memiliki banyak kemampuan lainnya. Mulai dari berkomedi, penyiar radio, model, hingga presenter. Dengan demikian, setelah perjalanan karier selama 16 tahun, harus diakui kemampuan Ari Welas untuk menghibur penonton sangatlah luar biasa. Hingga akhirnya dipercaya menjadi pembawa acara di Anugerah Komedian Indonesia 2023.

Tentunya dalam acara tersebut Asri Welas tidak akan sendiri. Dirinya akan membawakan acara ini bersama dengan dua kerabat komedian yakni Denny Cagur dan Achirian.