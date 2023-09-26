Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Tampil di Anugerah Komedi Indonesia 2023, Lia Eks Trio Macan Siap Ajak Bergoyang

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |22:50 WIB
Tampil di Anugerah Komedi Indonesia 2023, Lia Eks Trio Macan Siap Ajak Bergoyang
Lia Amelia di malam Anugerah Komedi Indonesia 2023 (Foto: Instagram/liamelia_bp5)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi dangdut Lia Amelia alias Lia eks Trio Macan, akan tampil memeriahkan malam Anugerah Komedi Indonesia (ANUKOM) 2023. Acara tersebut akan digelar secara live dari iNews TV pada Rabu, 27 September besok.

Tidak tampil sendiri, pasalnya Lia akan ditemani dengan sederet performer lainnya, mulai dari P Project hingga Orchestra Tabuhan Nusantara. Kehadiran mereka tentu akan semakin membuat kemeriahan acara ANUKOM tidak boleh terlewatkan.

Lia bahkan diduga akan membawakan beberapa lagu hits milik mantan grupnya yakni Trio Macan. Ia bahkan disebut-sebut akan membawakan lagu milik Trio Macan seperti Nemen, Alololo Sayang, Madu Merah, Iwak Peyek, Meraih Bintang, Wedhus, dan masih banyak lagi.

Lia Amelia eks Trio Macan

Lia Amelia sendiri mulai terkenal sejak bergabung dengan Trio Macan merilis single yang berjudul 'Kucing Garong’. Penampilannya yang panas dan sensual bahkan kerap membuat penonton gagal fokus.

Kendati demikian, pada 2010 Lia lebih memilih hengkang dari Trio Macan dan memilih bersolo karier. Ia juga sempat membuat grup vokal Tiga Srigala.

Halaman:
1 2
