Ucok Baba hingga Cak Lontong Jadi Pengisi Acara di Anugerah Komedi Indonesia 2023

JAKARTA - Sejumlah komedian Tanah Air akan menjadi pengisi acara di Anugerah Komedi Indonesia (ANUKOM) 2023. Salah satunya ialah Ucok Baba yang akan turut memeriahkan malam penghargaan untuk para insan komedian Tanah Air pada Rabu, 27 September besok.

Menariknya, Ucok Baba yang tidak tampil sendiri di malam Anugerah Komedi Indonesia 2023. Ia akan ditemani dengan beberapa komedian lainnya seperti Jarwo Kwat, Komeng, Cak Lontong, Arie Kriting, Denny Chandra, dan masih banyak lagi.

Ucok Baba sendiri belakangan mulai jarang terlihat di layar kaca. Rupanya, hal itu terjadi lantaran ia mempunyai kesibukan baru.

Ucok Baba jadi lebih sering aktif di sosial medianya dengan menjadi seorang vlogger YouTube. Melalui channelnya Ucok Baba official, ia juga mempunyai sebuah tayangan yang di update setiap harinya pukul 17.15 WIB.

Bahkan belum lama ini, Ucok Baba and Friends juga terlihat berkolaborasi dengan Feel Koplo dalam suatu konser. Dalam penampilannya tersebut, ia mempunyai konsep unik, yakni menggunakan baju serba kuning, ditambah aksesoris pelampung ban bebek yang mereka gunakan ketika diatas panggung.