5 Artis Film Panas dengan Bayaran Termahal di Dunia

JAKARTA - Artis film panas ini memiliki bayaran termahal di dunia. Bahkan ada yang mampu meraup penghasilan hingga ratusan miliar.

Industri film panas alias film dewasa memang selalu menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Walau kerap bergesekan dengan hukum, nyatanya industri tersebut tidak bisa dikatakan kecil lantaran kerap menghasilkan uang yang sama sekali tidak sedikit.

Berikut, artis film panas dengan bayaran termahal di dunia:

1. Chingmy Yau

Berasal dari Hong Kong, Chingmy Yau disebut merupakan artis panas terkaya. Wanita 55 tahun ini bahkan memiliki kekayaan hingga US$ 313 juta atau sekitar Rp4,8 triliun. Kendati begitu, penghasilannya tersebut tidak hanya didapatkan dari bermain film porno, ada pula usaha di baliknya.

2. Rocco Siffredi

Rocco Siffredi memiliki kekayaan senilai US$ 275 juta atau sekitar Rp4,2 triliun. Kisah kehidupannya sebagai bintang porno bahkan diangkat dalam serial Netflix berjudul Supersex.