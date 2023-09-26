Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Artis Film Panas dengan Bayaran Termahal di Dunia

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |02:30 WIB
5 Artis Film Panas dengan Bayaran Termahal di Dunia
Artis film panas termahal di dunia (Foto: Instagram/roccosiffredi_official)
A
A
A

JAKARTA - Artis film panas ini memiliki bayaran termahal di dunia. Bahkan ada yang mampu meraup penghasilan hingga ratusan miliar.

Industri film panas alias film dewasa memang selalu menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Walau kerap bergesekan dengan hukum, nyatanya industri tersebut tidak bisa dikatakan kecil lantaran kerap menghasilkan uang yang sama sekali tidak sedikit.

Berikut, artis film panas dengan bayaran termahal di dunia:

1. Chingmy Yau

Chingmy Yau 

Berasal dari Hong Kong, Chingmy Yau disebut merupakan artis panas terkaya. Wanita 55 tahun ini bahkan memiliki kekayaan hingga US$ 313 juta atau sekitar Rp4,8 triliun. Kendati begitu, penghasilannya tersebut tidak hanya didapatkan dari bermain film porno, ada pula usaha di baliknya.

2. Rocco Siffredi

Rocco Siffredi 

Rocco Siffredi memiliki kekayaan senilai US$ 275 juta atau sekitar Rp4,2 triliun. Kisah kehidupannya sebagai bintang porno bahkan diangkat dalam serial Netflix berjudul Supersex.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/612/3068653/perjalanan_shu_qi_pemeran_bintang_film_porno_hingga_jadi_sutradara_terkenal-aei1_large.jpg
Perjalanan Shu Qi, Pemeran Bintang Film Porno hingga Jadi Sutradara Terkenal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/33/3021688/10-bintang-film-panas-terkaya-dunia-ada-aktris-berdarah-thailand-Tl9TMkhKpu.jpg
10 Bintang Film Panas Terkaya Dunia, Ada Aktris Berdarah Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/33/3004171/bintang-porno-bonnie-blue-klaim-tidur-dengan-122-pelajar-pria-dalam-waktu-3-minggu-GZwz1Jx4AN.jpg
Bintang Porno Bonnie Blue Klaim Tidur dengan 122 Pelajar Pria dalam Waktu 3 Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/33/2974679/depresi-bintang-film-porno-kagney-linn-karter-bunuh-diri-61mWD2rnaM.jpg
Depresi, Bintang Film Porno Kagney Linn Karter Bunuh Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/33/2916975/bintang-film-panas-sky-bri-klaim-digoda-pemain-manchester-united-siapa-Accw3neET5.jpg
Bintang Film Panas Sky Bri Klaim Digoda Pemain Manchester United, Siapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/20/33/2886264/dijanjikan-rp15-juta-meli-3gp-klaim-hanya-dibayar-rp1-juta-untuk-bintangi-film-porno-2SlpUNPXS4.jpg
Dijanjikan Rp15 Juta, Meli 3GP Klaim Hanya Dibayar Rp1 Juta untuk Bintangi Film Porno
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement