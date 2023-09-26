Ammar Zoni Bebas Bulan Depan, Usai Divonis 7 Bulan Penjara

JAKARTA - Aktor Ammar Zoni mendapatkan vonis 7 bulan penjara atas kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu dalam sidang hari ini, Selasa (26/9/2023) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Mendengar putusan tersebut, Ammar Zoni pun disebut cukup lega, meski ia sempat berharap akan langsung bebas hari ini.

Bukan tanpa sebab, pasalnya putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang pekan lalu.

BACA JUGA: Ammar Zoni Divonis 7 Bulan Penjara Atas Kasus Narkoba

"Tadi juga saya sudah bilang ke Ammar Zoni bahwasanya putusan ini saya rasa udah baik dan terbaik dan sangat baik, Alhamdulillah," kata Abdullah Emile Oemar Alamudy usai persidangan hari ini.

Sang pengacara juga menegaskan bahwa Ammar hanya akan menjalani masa hukuman sekitar dua hingga tiga pekan lagi. Artinya, Ammar Zoni bakal bebas pada Oktober mendatang.

BACA JUGA: Harapan Irish Bella Usai Rayakan Ulang Tahun Anak Tanpa Ammar Zoni

Alasannya, karena suami Irish Bella ini diputuskan Hakim untuk menjalani hukuman penjara selama 7 bulan dan dikurangi masa tahanan ataupun masa rehabilitasi sebelumnya.