Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Taylor Swift Kepergok Jalan Bareng Travis Kelce, Resmi Pacaran?

Melati Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |08:53 WIB
Taylor Swift Kepergok Jalan Bareng Travis Kelce, Resmi Pacaran?
Travis Kelce dan Taylor Swift (Foto: Mirror)
A
A
A

LOS ANGELES - Taylor Swift dan pemain NFL Travis Kelce kepergok jalan bareng setelah menghadiri pertandingan antara Kansas City Chiefs melawan Chicago Bears. Ya, pria itu memang merupakan atlet yang membela tim Chiefs.

Usai pertandingan di Arrowhead berakhir dengan kemenangan tim Kansas City Chiefs, keduanya tertangkap kamera sedang jalan beriringan. Taylor Swift mengenakan sleeveless top bewarna putih dilengkapi jaket bertuliskan Chiefs yang diikatkan pada bagian pinggang.

Sementara Travis Kelce memakai onset oufit painting nuansa biru muda dominasi putih bernama '1989 Bedroom Painting Set'. Keduanya santai berjalan, dan Taylor pun sejenak menyapa si perekam video.

"Hey," ujarnya penuh senyuman manis dengan bibir dilapisi lipstik merah merona.

Video ini tentu saja membuat jagat media sosial heboh. Pasalnya, belakangan ini memang rumor seputar jalinan cinta Taylor Swift dan Travis Kelce sedang ramai dibicarakan.

Melansir dari The Tennesean, kehadiran Taylor Swift di Chief Games bukanlah kebetulan. Rupanya, Kelce sendiri yang menyampaikan undangan kepada Swift.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174934/taylor_swift_dan_travis_kelce-a3oM_large.jpg
Taylor Swift Bantah Bakal Pensiun Bermusik setelah Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/33/3165939/taylor_swift_dan_travis_kelce-2Rsm_large.jpg
Taylor Swift Tunangan, Donald Trump Beri Ucapan Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/33/3165701/taylor_swift_dan_travis_kelce-UXYJ_large.jpg
Taylor Swift dan Travis Kelce Resmi Bertunangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/33/3145418/taylor_swift-lQ6q_large.jpg
5 Sumber Kekayaan Taylor Swift, Musisi dengan Pendapatan Tur Terbesar di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/33/3095555/taylor_swift-3Ien_large.jpg
Taylor Swift Jadi Artis Paling Berprestasi di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/33/3094637/taylor_swift-nEB6_large.jpg
Konser Sukses Besar, Taylor Swift Beri Bonus Rp3 Triliun untuk Kru
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement