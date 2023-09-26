Taylor Swift Kepergok Jalan Bareng Travis Kelce, Resmi Pacaran?

LOS ANGELES - Taylor Swift dan pemain NFL Travis Kelce kepergok jalan bareng setelah menghadiri pertandingan antara Kansas City Chiefs melawan Chicago Bears. Ya, pria itu memang merupakan atlet yang membela tim Chiefs.

Usai pertandingan di Arrowhead berakhir dengan kemenangan tim Kansas City Chiefs, keduanya tertangkap kamera sedang jalan beriringan. Taylor Swift mengenakan sleeveless top bewarna putih dilengkapi jaket bertuliskan Chiefs yang diikatkan pada bagian pinggang.

Sementara Travis Kelce memakai onset oufit painting nuansa biru muda dominasi putih bernama '1989 Bedroom Painting Set'. Keduanya santai berjalan, dan Taylor pun sejenak menyapa si perekam video.

"Hey," ujarnya penuh senyuman manis dengan bibir dilapisi lipstik merah merona.

Video ini tentu saja membuat jagat media sosial heboh. Pasalnya, belakangan ini memang rumor seputar jalinan cinta Taylor Swift dan Travis Kelce sedang ramai dibicarakan.

Melansir dari The Tennesean, kehadiran Taylor Swift di Chief Games bukanlah kebetulan. Rupanya, Kelce sendiri yang menyampaikan undangan kepada Swift.