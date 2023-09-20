Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lapor ke Polisi, Tunangan Kaget dengan Sikap Ayu Aulia yang Temperamental

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |15:36 WIB
Lapor ke Polisi, Tunangan Kaget dengan Sikap Ayu Aulia yang Temperamental
Abhinaya Rakan Adira bersama kuasa hukumnya, Sunan Kalijaga. (Foto: Selvianus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Abhinaya Rakan Adira, tunangan Ayu Aulia mengaku kaget dengan sikap tunangannya yang dinilai temperamental. Hal itu terjadi ketika memergoki sang selebgram bersama pria lain di sebuah mal di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. 

"Dia sedang bersama seseorang dan terjadilah keributan disitu, menyebabkan pengrusakan dan penganiayaan. Saya dicakar seperti di tangan, leher, di belakang, punggung dan luka-luka sekaligus membuat baju saya juga sampai robek waktu," jelas Abhinaya, saat ditemui di Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa, 19 September 2023.

Abhinaya menyebut sebelumnya sudah pernah terlibat cekcok dengan Ayu Aulia. Namun, pertikaian itu tidak sampai pada penganiyaan hingga pengrusakan barang seperti yang dialaminya kali ini.

"Sebelumnya nggak seperti itu ya, kalau misalkan terjadi kecekcokan biasa aja cuma saya juga nggak tau sampai bisa seperti itu," sambung Abhinaya.

Abhinaya menduga sikap tunangannya mendadak tempramental karena ia memergokinya  sedang bersama pria yang disinyalir orang ketiga. Sosok itu diduga berprofesi sebagai Direktur di Bank milik pemerintah.

Halaman:
1 2
