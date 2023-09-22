Geram Disebut Pelakor, Ayu Aulia Isyaratkan Bakal Laporkan Gege Fransiska

JAKARTA - Selebgram Ayu Aulia tampaknya ingin menempuh upaya hukum terkait kisruhnya dengan seorang wanita bernama Gege Fransiska. Pasalnya, beberapa waktu belakangan ini Ayu Aulia mendapat tudingan miring yang merusak nama baiknya sebagai publik figur.

Tak mau citranya semakin buruk, Ayu pun mengisyaratkan bahwa dirinya akan melaporkan Gege Fransiska yang menyebutnya sebagai perebut laki orang alias pelakor. Apalagi, wanita itu sempat memberikan statement yang dianggapnya tak benar sama sekali.

"Klien saya sudah melaporkan si perempuan ke Polres," ujar Agustinus Nahak dalam konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis, 21 September kemarin.

Dalam kesempatan itu pula, pihak Ayu mengatakan bahwa keputusan tersebut sudah bulat. Bahkan ia juga menyebut jika langkah hukum tersebut merupakan sebuah bukti dan langkah tegas, jika kliennya bukan selingkuhan dari suami Gege Fransiska.

"Tidak. Kalau saya pelakor kenapa tidak pelakorin yang pejabat itu aja? Lebih banyak uangnya," tegas Ayu Aulia.

Sementara itu, Ayu Aulia sama sekali tak menampik jika ia seringkali berkomunikasi dengan Dheri Hero Rianto, suami dari Gege Fransiska. Namun, ia menyebut jika Dheri hanya sekedar menceritakan masalah rumah tangganya.