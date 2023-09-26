Andmesh Rilis Album Baru, Salah Satu Lagunya Terinspirasi dari Kehidupan Driver Ojol

JAKARTA - Andmesh Kamaleng kembali merilis album terbarunya berjudul Cinta Dan Doa. Dalam album keduanya, pria yang akrab disapa Ame ini memasukan 13 buah lagu dan 11 diantaranya merupakan ciptaannya sendiri.

Sebuah hal menarik diungkapkan Andmesh dalam keterangan resmi yang diterima MNC Porta Indonesia pada Selasa (26/9/2023). Pria 26 tahun ini mengatakan bahwa ada sebuah lagu berjudul Kita Dan Doa yang liriknya terinspirasi dari driver ojek online.

Pria asal Kupang itu mengatakan bahwa dirinya mengangkat kisah hidup tetangga di sebelah rumahnya yang berprofesi sebagai driver ojek online. Melihat perjuangan driver ojol itu, Andmesh pun merasa patut untuk memberikan apresiasi.

Ia juga mengaku salut dengan semangat yang dimiliki bapak driver yang terus berjuang dan pantang menyerah untuk menghidupi keluarganya meski sering mengeluh.

Tapi bagi Andmesh, itulah yang dinamakan cinta. Tidak pernah menyerah untuk memberikan yang terbaik.

“Lagu Kita Dan Doa itu Ame persembahkan untuk bapak driver online. Meskipun dia sering mengeluh kekurangan pelanggan atau kebutuhan hidup yang tinggi tapi bapak ini nggak pernah menyerah dan terus berjuang untuk keluarganya. Menurut Ame ini benar-benar cinta,” ujar Andmesh.