MUSIK

Masuk AMI Awards 2023, Alfin Habib: Semoga Bisa Melestarikan Melayu

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |00:01 WIB
Masuk AMI Awards 2023, Alfin Habib: Semoga Bisa Melestarikan Melayu
Alfin Habib masuk AMI Awards 2023 (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Alfin Habib senang bukan main ketika tahu dirinya masuk dalam nominasi AMI Awards 2023. Dirinya berhasil masuk nominasi dalam kategori Artis Solo/Grup/Kolaborasi Melayu Terbaik.

Bagi Alfin, capaian ini merupakan sebuah penghormatan atas kiprah musisi selama ini. Apalagi Alfin secara konsisten telah mencoba mengangkat genre Melayu.

Masuk AMI Awards 2023, Alfin Habib: Semoga Bisa Melestarikan Melayu

"Alhamdulillah, Habib merasa senang banget mendengar kabar ini. Terus terang aku ga ada kepikiran sama sekali soal itu. Apalagi aku kan pendatang baru di dunia musik. Di kepala aku harapannya masih pada agar lagu Permaisuri Hatiku mendapatkan tempat di hati pendengarnya. Namun tentunya aku sangat terharu karena Kerjasama aku dan tim mendapatkan apresiasi dari AMI Awards,” ucap Alfin.

Dalam nominasi ini, Alfin akan bertarung dengan musisi lain seperti Erie Suzan lewat lagu Rindu Ayah, MSSTAR lewat lagu Yale Yale, Rani Dahlan, Aziz Taher, Cut Vhannie dalam lagu Datuk Muhammad Yuda dan Rere Reina dengan lagu Satu Suro.

Alfin berharap, lewat nominasi ini lagu Melayu kembali bisa menarik penikmat musik Indonesia.

“Tentunya aku juga ingin memeberikan apresiasi yang setingginya kepada tim AMI Awards yang selalu konsisten melengkapi dan menyempurnakan terutama dari sisi kategori-kategori yang dinominasikan. Terbukti dengan adanya penambahan kategori Kolaborasi Melayu Terbaik. Semoga ini juga dapat melestarikan musik melayu yang boleh dibilang hampir punah diterpa zaman," jelasnya.

Halaman:
1 2
