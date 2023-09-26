Niga Gunawan Rilis Mini Album, Dedikasikan Gerdalia Untuk Orang Tersayang

JAKARTA - Penyanyi solo, Niga Gunawan, kembali meluncurkan karya berupa mini album berjudul 'Untuk yang Tersayang'. Dalam album tersebut terdapat salah satu lagu yang ia dedikasikan untuk orang tersayang.

Lagu berjudul Gerdalia ini dipilih sebagai rilisan pertama dari 6 track yang akan mengudara pada mini albumnya.

"Mini albumku kali ini adalah persembahan spesial untuk orang-orang terkasih, itulah kenapa judul albumnya ‘Untuk Yang Tersayang’ enam lagu yang semuanya tercurah untuk orang terdekat, keluarga, pasangan, sahabat.. Jadi debutnya lagu buat Istri tercinta," ujar Niga dikutip dalam keterangan resminya, Selasa (26/9/2023).

Gerdalia bercerita tentang ucapan terima kasih yang sulit diungkapkan seseorang terhadap kekasihnya yang sudah setia menemani dalam keadaan suka maupun duka.

Lagu ini lahir dari imajinasi Niga Gunawan yang terinspirasi dari istrinya sendiri. Niga merasa sang istri telah mencurahkan dukungan dan seluruh cinta terhadap dirinya.