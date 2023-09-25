Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mintarsih Sindir Kehidupan Mewah Suami Nikita Willy

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |01:36 WIB
Mintarsih Sindir Kehidupan Mewah Suami Nikita Willy
Nikita Willy dan Indra Priawan (Foto: IG Nikita)
A
A
A

JAKARTA - Kisruh dugaan penggelapan saham antara tante Indra Priawan, Mintarsih dengan PT. Blue Bird TBK terus berlanjut. Kini, pihak penyidik Bareskrim Polri telah memanggil kembali Mintarsih untuk memberikan klarifikasi.

Selain mengklarifikasi, kehadiran Mintarsih di Bareskrim Polri, Senin (25/9/2023) menyerahkan sejumlah barang bukti baru. Meski begitu, Mintarsih sedikit menyinggung soal kehidupan suami Nikita Willy, menurutnya semakin mewah.

"Indra Priawan kita hitung, ada saham saya, dan adik-adik saya tetapi kalau Indra punya dari Kakak saya dibagi empat," ujar Mintarsih kepada awak media.

Mintarsih Sindir Kehidupan Mewah Suami Nikita Willy

"Bayangkan Indra Priawan saja seperempat, sama juga seperempat dari harta saya bisa hidup begitu mewah, kira-kira apa," sambung dia.

Dengan kehidupan mewah Indra Priawan, Mintarsih mencontoh kasus Rafael Alun Trisambodo, kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang.

"Sekarang kita lihat sejak ada berita dimana-mana orang seperti Rafael Alun Trisambodo hidup mewah-mewah. Memperlihatkan kemewahan, tetapi kemewahan itu kenapa bisa mendadak,"jelas Mintarsih.

Kendati demikian, Kamaruddin Simanjuntak enggan memberikan statement lanjutan. Pihaknya, menyerahkan semua perkara itu kepada pihak penyidik untuk diusut secara tuntas.

Ditambah lagi, pemeriksaan terhadap saksi-saksi menerima surat pengunduran diri Mintarsih dari PT. Blue Bird Taksi.

"Kedepan saya akan memberikan kepada penyidik, karena tadi sudah cukup terang kami jelaskan tadi, apa yang menjadi permasalahan. Akta No.5, Nomor 20 tahun 2022 kemudian tahun 2021,"imbuhnya.

"Dari situ akan dikembangkan, kepada siapa kamu mengundurkan diri sebagai pengurus, kepada Diana. Apakah Diana masih disana, dan Diana masih ditempat itu," lanjut dia.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/33/3157650/nikita_willy-pHOr_large.jpg
Nikita Willy Belanja Thrifting di Pasar Senen, Kaget Lihat Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/33/3154433/nikita_willy-mH59_large.jpg
Momen Haru Nikita Willy Rayakan Ulang Tahun di Panti Asuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/33/3103176/nikita_willy-r3nJ_large.jpg
Los Angeles Kebakaran Hebat, Nikita Willy: Keluarga Kami Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/33/3101444/nikita_willy-HOln_large.jpg
Mertua Salut Lihat Perjuangan Nikita Willy saat Persalinan Anak Kedua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/01/33/3100463/nikita_willy-0avy_large.jpg
Baru 15 Hari Melahirkan, Perut Ramping Nikita Willy Curi Perhatian Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/33/3096255/nikita_willy-9lQY_large.jpeg
Kabar Bahagia, Nikita Willy Melahirkan Anak Kedua Lewat Proses Waterbirth
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement