Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayah Berulang Tahun ke-73, Cinta Laura Takut

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |18:01 WIB
Ayah Berulang Tahun ke-73, Cinta Laura Takut
Cinta Laura takut ketika sang ayah ultah ke-73 tahun (Foto: IG Cinta Laura)
A
A
A

JAKARTA - Cinta Laura Kiehl tengah merayakan ulang tahun sang ayah, Michael Kiehl, yang ke-73 tahun. Momen itu dibagikan lewat unggahan di akun Instagram Cinta Laura. Dalam unggahan itu, Cinta Laura membagikan foto bersama sang ayah.

Ia pun menuliskan pesan manis untuk ayah tercinta. Pemain film Jagat Arwah ini mengungkapkan bahwa ayahnya dalam kondisi sehat dan terlihat lebih muda dari usianya.

"Ketika aku melihatnya, aku masih melihat pria yang sama seperti saat aku masih kecil, kuat dan aktif," kata Cinta Laura dikutip dari Instagram pribadinya, Minggu (24/9/2023).

Ayah Berulang Tahun ke-73, Cinta Laura Merasa Takut

Namun perempuan kelahiran 17 Agustus 1993 itu sadar jika persepsinya salah, ia pun ingat dengan rata-rata umur seorang pria Eropa Barat yang hanya bertahan hingga 83 tahun.

"Tapi aku tahu bahwa perspektif ku bias. Ayahku tidak bertambah muda dan itu membuat takut karena rata-rata harapan hidup pria Eropa Tengah adalah sekitar 83 tahun," tambah Cinta Laura.

Di tengah pertambahan usia sang ayah, Cinta Laura malah merasa takut kehilangan sosok sang ayah dalam waktu 10 tahun ke depan.

"Meski aku sangat ingin percaya bahwa usia ayahku masih sangat sangat panjang, hidup tidak bisa diprediksi. SEMUA BISA TERJADI," ujar Cinta Laura.

Pasalnya, perempuan berdarah Jerman ini sadar bahwa dirinya seorang workaholic dan belum bisa banyak menghabiskan waktu dengan keluarga.

"Aku masih belum pandai menghabiskan waktu bersama orang tuaku, tapi aku mencoba menemui mereka pada acara-acara khusus, meskipun itu berarti harus mengambil penerbangan untuk menemui mereka kurang dari 48 jam. Aku percaya bahwa yang terpenting adalah kualitas daripada kuantitas," tutur Cinta Laura.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/33/3146198/cinta_laura-N0WM_large.jpg
Cinta Laura Tolak Tambang Nikel di Raja Ampat: Kemajuan untuk Siapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/33/3139755/syahrini-YcQK_large.jpg
Melenggang di Cannes Film Festival 2025, Syahrini Dapat Penghargaan dari UNESCO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/33/3139738/cinta_laura-6h0i_large.jpg
Cinta Laura Tampil Memukau di Cannes Film Festival 2025, Tuai Pujian Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/33/3110017/cinta_laura-OrAw_large.jpg
Cinta Laura Bersih-bersih Sampah di Jakarta Bareng Fans, Netizen Salut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/206/3097406/cinta_laura-91Rb_large.jpg
Cinta Laura Nekat Lakukan Adegan Ekstrem Tanpa Pemeran Pengganti di Film Panggonan Wingit 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/598/3086712/cinta_laura-0SAY_large.jpg
Kehilangan Keluarga, Cinta Laura Ungkap Alasan di Balik Misi Balas Dendam dalam Series Terbarunya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement