Ayah Berulang Tahun ke-73, Cinta Laura Takut

JAKARTA - Cinta Laura Kiehl tengah merayakan ulang tahun sang ayah, Michael Kiehl, yang ke-73 tahun. Momen itu dibagikan lewat unggahan di akun Instagram Cinta Laura. Dalam unggahan itu, Cinta Laura membagikan foto bersama sang ayah.

Ia pun menuliskan pesan manis untuk ayah tercinta. Pemain film Jagat Arwah ini mengungkapkan bahwa ayahnya dalam kondisi sehat dan terlihat lebih muda dari usianya.

"Ketika aku melihatnya, aku masih melihat pria yang sama seperti saat aku masih kecil, kuat dan aktif," kata Cinta Laura dikutip dari Instagram pribadinya, Minggu (24/9/2023).

Namun perempuan kelahiran 17 Agustus 1993 itu sadar jika persepsinya salah, ia pun ingat dengan rata-rata umur seorang pria Eropa Barat yang hanya bertahan hingga 83 tahun.

"Tapi aku tahu bahwa perspektif ku bias. Ayahku tidak bertambah muda dan itu membuat takut karena rata-rata harapan hidup pria Eropa Tengah adalah sekitar 83 tahun," tambah Cinta Laura.

Di tengah pertambahan usia sang ayah, Cinta Laura malah merasa takut kehilangan sosok sang ayah dalam waktu 10 tahun ke depan.

"Meski aku sangat ingin percaya bahwa usia ayahku masih sangat sangat panjang, hidup tidak bisa diprediksi. SEMUA BISA TERJADI," ujar Cinta Laura.

Pasalnya, perempuan berdarah Jerman ini sadar bahwa dirinya seorang workaholic dan belum bisa banyak menghabiskan waktu dengan keluarga.

"Aku masih belum pandai menghabiskan waktu bersama orang tuaku, tapi aku mencoba menemui mereka pada acara-acara khusus, meskipun itu berarti harus mengambil penerbangan untuk menemui mereka kurang dari 48 jam. Aku percaya bahwa yang terpenting adalah kualitas daripada kuantitas," tutur Cinta Laura.

