Reaksi Nikita Mirzani Usai Lolly Dimarahi Mami Eda, Ramalan Hubungan Fuji dan Asnawi

JAKARTA - Hot gosip dari Okezone kali ini menghadirkan kabar dari Nikita Mirzani. Ia akhirnya menanggapi tentang kabar putrinya, Laura Meizani alias Lolly yang dimarahi Mami Eda saat siaran langsung.

Lolly ditegur karena dianggap boros menggunakan listrik. Aksi Mami Eda mematikan lampu terekam dalam siaran langsung tersebut.

Nikita Mirzani langsung tertawa karena Mami Eda menegur anaknya. Menurut bintang film Comic 8 ini, itu adalah resiko karena menampung anaknya yang sejak kecil tak pernah hidup susah.

"Itu risiko, nampung anak orang kaya, anak artis yang nggak pernah hidup susah ya begitu, mau gimana," ujar Nikita Mirzani.

Beralih ke berita selanjutnya, yakni soal hubungan Fuji dan Asnawi Mangkualam yang saat ini sedang jadi sorotan publik. Kedekatan mereka ini diterawang oleh ahli tarot Bayu Six.