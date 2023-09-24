Peduli UMKM, Angela Tanoesoedibjo Berikan Bantuan kepada Pedagang Pisang Goreng

SURABAYA - Peduli pelaku usaha kecil UMKM, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo, menyalurkan bantuan modal usaha pedagang kuliner pisang goreng di Surabaya. Kali ini, Angela memberikan bantuan kepada seorang pedagang pisang goreng.

Aris Supriyanto, sang pedagang pisang goreng, tidak dapat menahan keterkejutannya ketika Angela Tanoesoedibjo mendatangi lapak kuliner pisang goreng dagangannya. Kios tersebut terletak di Kampung Panjang Jiwo RW 02 Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya.

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo mengajak berdialog langsung pria disabilitas berusia 45 tahun ini. Mereka berbincang tentang seputar usaha kuliner pisang goreng. Tidak hanya berdialog. Angela juga mencoba mencicipi pisang goreng buatan Aris.

“Semoga apa bisa menjadi manfaat untuk Pak Aris dan Keluarga,” ucap Angela Tanoesoedibjo.

Usai berdialog, Angela juga menyempatkan diri menemui keluarga Aris di rumah kos sederhana yang letaknya tidak jauh dari tempat berjualan pisang goreng miliknya.