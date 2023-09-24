Ayu Ting Ting Berdiskusi dengan Ganjar Pranowo saat Lari Pagi Bersama

JAKARTA - Ayu Ting Ting lari bareng Ganjar Pranowo dan Hary Tanoesoedibjo di Car Free Day di kawasan Senayan, Jakarta Pusat Minggu (24/9/2023).

Lari Bareng itu dimulai sekitar Pukul 06.30 WIB dimulai dari Halte BEI, seberang Mall Pacific Place, SCBD Jakarta Selatan.

Rute ditempuh sekitar 5 kilometer, memutari bundaran Senayan, hingga menuju pintu 1 Stadion Glora Bung Karno, di dekat FX Sudirman dan kembali ke start awal.

Usai lari bareng, Ayu Ting Ting menyambut antusias dengan agenda lari bareng Ganjar Pranowo dan Hary Tanoesoedibjo tersebut.

"Hari ini kita diajak lari bareng, tadi bareng Manajemen kita, Star Media Nusantara (SMN) dan tadi kami ketemu sama pak Ganjar juga, olahraga pagi dan seru," ujar Ayu Ting Ting kepada Okezone.

Lebih lanjut, ditanya soal momen berdiskusi dengan Ganjar Pranowo di sela-sela lari bareng. Pelantun Sik Asik ini menyebutkan, kalau ia sempat berdiskusi soal masalah pekerjaannya di dunia hiburan.

"Ngobrol aja, kalau nyanyi baru Mas tanya, tetapi tadi sih lebih ke tentang kerjaan gitu-gitu," ucap Ayu Ting Ting secara singkat.

