HOME CELEBRITY TV SCOOP

Lesti Kejora akan Tampil di Malam Puncak Indonesian Television Awards 2023

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |14:30 WIB
Lesti Kejora akan Tampil di Malam Puncak Indonesian Television Awards 2023
Lesti Kejora Tampil di Indonesian Television Awards 2023 (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi dangdut Lesti Kejora akan tampil di malam puncak Indonesian Television Awards (ITA) 2023, Senin, 25 September besok. Kabar bahwa Lesti akan tampil di ITA 2023 bahkan telah dikonfirmasi langsung oleh Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo dalam Instagram miliknya, Sabtu (23/09/2023).

“Akan ada penampilan spesial dari ikon dangdut milenial bersuara indah @lestikejora di malam puncak Indonesian Television Awards 2023,” tulis Hary Tanoesoedibjo.

“Saksikan Malam Puncak Indonesian Television Awards 2023, ajanv apresiasi paling bergengsi bagi insan TV, Senin 25 September pukul 21.15 WIB @indonesiantvawards hanya di @officialrcti,” imbuhnya.

Sementara itu, ajang ITA 2023 juga akan turut dihadiri oleh grup asal Korea Selatan yakni RIIZE. Kehadirannya tentu akan menambah semarak ajang Indonesian Television Awards 2023.

Lesti Kejora di Indonesian Television Awards 2023

"Annyeong BRIIZE Indonesia. Saksikan penampilan spesial dari @riize_official di malam puncak Indonesian Television Awards 2023,” kata Hary Tanoesoedibjo.

