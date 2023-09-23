Hadir di Indonesian Television Awards 2023, RIIZE Siap Sapa Penggemar

JAKARTA - Malam puncak Indonesian Television Awards 2023 akan dibanjiri oleh musisi papan atas Indonesia dan juga bintang Korea. Bahkan RIIZE juga disebut-sebut akan hadir dan kia menambah semarak ajang Indonesian Television Awards 2023 yang digelar pada Senin, 25 September 2023 dan juga Concert Celebration, Selasa, 26 September 2023.

Kehadiran RIIZE di Indonesian Television Awards 2023 rupanya turut di sambut oleh Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo. Dalam akun Instagram miliknya, ia bahkan meminta para pemirsa untuk menyaksikan penampilan idol Korea yang beranggotakan Shotaro, Eunseok, Sungchan, Wonbin, Seunghan, Sohee, dan Anton.

“Annyeong RIIZE Indonesia. Saksikan penampilan spesial dari @riize_official di malam puncak Indonesian Television Awards 2023,” tulis Hary Tanoesoedibjo dalam Instagram miliknya.

“Catat tanggalnya ya Malam Puncak Indonesian Television Awards 2023 Senin, 25 September pukul 21.15 WIB dan Concert Celebration Selasa, 26 September 2023 pukul 21.30 WIB, @indonesiantvawards hanya di @officialrcti,” lanjutnya.