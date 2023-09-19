Tunangan Pergoki Ayu Aulia Bersama Seorang Pejabat

JAKARTA - Abhinaya Rakan Adira memergoki Ayu Aulia, tunangannya dengan seorang pejabat yang diduga kuat menjadi orang ketiga. Ia memergoki Ayu di sebuah mal, di kawasan Bilangan, Senayan Jakarta Pusat pada 6 September 2023 lalu.

Nahasnya, Abhinaya justru menjadi bulan-bulanan Ayu Aulia, karena harus mendapatkan sejumlah cakaran. Alhasil, ia mengalami luka-luka di bagian tangan, leher, punggung serta dibelakangnya.

"(Kejadian) salah satu Mall di Bilangan Senayan, Jakarta Pusat pada 6 September 2023, saya mendatangi, dia sedang bersama seseorang dan terjadilah keributan. Saya dicakar seperti di tangan, leher, di belakang, punggung dan luka-luka membuat baju saya juga sampai robek," ujar Abhinaya Rakan Adira saat ditemui di Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (19/9/2023).

Selain mendapatkan penganiayaan, Abhinaya mengungkapkan, sejumlah barang-barang pribadinya ikut dirusak oleh Ayu Aulia. Kini, barang-barang tersebut, telah dijadikan sebagai barang bukti.

"(Percekcokan) menyebabkan pengrusakan dan membuat kalung, cincin, handphone dan baju sampai robek," jelas Abhinaya.

Lebih lanjut, tunangan Ayu Aulia ini mengaku heran dengan sikap dari calon tunangannya tersebut. Secara tiba-tiba mendadak bersikap tempramental, membuat keributan antara keduanya tak terelakan.

