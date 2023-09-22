Derby Romero soal Adegan Dicium Sherina: Dibenci se-Indonesia

JAKARTA - Derby Romero telah merampungkan syuting film Petualangan Sherina 2. Film yang disutradarai Riri Riza ini siap dirilis pada 28 September mendatang.

Derby Romero mengaku menonton ulang film Petualangan Sherina pertama untuk mengembangkan karakter Sadam dewasa yang diperankannya.

Ia kemudian membahas sedikit adegan ikonik ketika Sadam yang sedang sakit kemudian dicium keningnya oleh Sherina.

Latar tempatnya saat itu adalah di Observatorium Bosscha, Bandung, dalam adegan mereka sedang kabur dari kejaran penjahat.

"Lebih ke malu kali ya karena itu anak kecil," kata Derby saat berbincang di acara Guest Star di Gedung iNews, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (22/9/2023).

Bahkan lawan mainnya di film Petualangan Sherina 2, Ardit Erwandha, pernah bergurau bahwa Derby membuat iri anak laki-laki di seluruh Indonesia karena dicium Sherina, idola anak-anak kala itu.