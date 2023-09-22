Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Derby Romero Bocorkan Adegan Tersulitnya di Film Petualangan Sherina 2

Lintang Tribuana , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |04:30 WIB
Derby Romero Bocorkan Adegan Tersulitnya di Film <i>Petualangan Sherina 2</i>
Derby Romero bocorkan adegan tersulitnya di film Petualangan Sherina 2. (Foto: Aldhi/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Derby Romero membocorkan adegan tersulit saat syuting film Petualangan Sherina 2. Ia belum bisa mengungkapkan banyak, tetapi ada satu hal yang menurutnya paling menantang.

Adegan itu muncul di trailer film yang sudah dirilis. Tepatnya ketika ia dan Sherina Munaf mengendarai perahu klotok di sungai Kalimantan yang merupakan transportasi daerah tersebut.

"Paling susah mengendarai perahu klotok yang ada di trailer, dan itu memang susah banget buat aku," kata Derby ditemui usai mengisi acara Guest Star di Gedung iNews, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (22/9/2023).

Suami Claudia Adinda ini menjelaskan bahwa mengendarai perahu klotok bukan hal mudah. Ditambah lagi dengan sungai yang kondisi airnya sedang surut.

"Tangan kanan buat narik gas pakai tali, tangan kiri untuk belok kanan kiri itu bukan belok kanan kiri. Tapi kalau dorong itu belok kiri, ditarik itu belo kanan," kata Derby.

"Medannya susah, karena itu sungainya airnya surut. Aku matahin baling-baling empat karena ketabrak batang pohon, ketabrak batu, ketabrak sepatu," lanjutnya.

Derby bahkan tak mengetahui berapa kali ia take di adegan itu. Apalagi, syuting di kawasan hutan Kalimantan itu memakan waktu beberapa hari.

Halaman:
1 2
