HOME CELEBRITY MUSIK

Jinan Leatitia Meriahkan F1 Singapura, Manggung Bareng Rich Brian hingga Robbie Williams

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |22:56 WIB
Jinan Leatitia Meriahkan F1 Singapura, Manggung Bareng Rich Brian hingga Robbie Williams
Jinan Laetitia meriahkan F1 Singapura. (Foto: Dok. Pribadi)
JAKARTA - Penyanyi Jinan Laetitia berkesempatan tampil di panggung Formula 1 Singapura yang berlangsung pada 15-17 September 2023.

Tak sendiri, penyanyi asal Bogor itu tampil bersama musisi internasional seperti NIKI, Rich Brian, Warren Hue, Post Malone, Kings of Leon, dan Robbie Williams.

Kesempatan tersebut membuat Jinan Laetitia bangga. Pasalnya, dia menyadari tak semua penyanyi bisa mendapat kesempatan yang sama. Namun, dia tak memungkiri jika sempat grogi sebelum naik panggung.

“Saya merasa bersyukur atas kesempatan ini. Sejujurnya aku sedikit nervous (gugup) tapi aku rasa lebih banyak excited (bersemangat) daripada nervous-nya,” kata Jinan dikutip dari keterangan pers tertulis, Jumat (22/9/2023).

Peraih AMI Awards 2022 untuk kategori Artis Solo Pria/Wanita R&B Kontemporer ini tampil dengan format fullband.

Saat itu, Jinan membawakan beberapa tembang hitsnya seperti Object of Affection, Timeless, dan The One.

Jinan bahkan tampil sebanyak 3 kali dalam 3 hari di stage Downtown, DBS Foundation Outdoor Theatre At Esplanade Stage, dan di VIP Paddock.

Halaman:
1 2
