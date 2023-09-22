Penonton Pestapora Tanya Keberadaan Inara Rusli, Virgoun: Sudah Pisah Rumah

Virgoun ditanya soal Inara Rusli saat tampil di Pestapora 2023 (Foto: Instagram/virgoun_)

JAKARTA - Virgoun tampil di hari pertama penyelenggaraan festival musik Pestapora 2023, Jumat (22/9/2023). Tampil bersama Lastchild di panggung Pestapora IM3, suami Inara Rusli itu tampak naik ke atas pentas sekitar pukul 16.30 WIB.

Dalam penampilannya di Pestapora 2023 yang berlangsung di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, beberapa kejutan pun dilakukan Virgoun di hadapan penggemarnya. Mulai dari membawa putri sulungnya, Starla Rhea Idola Virgoun, hingga menyebut nama Inara Rusli.

Pembahasan soal Inara sendiri berawal dari interaksi Virgoun bersama penonton.

"Inara? Nggak ada Inara," ujar Virgoun di atas panggung Pestapora IM3 Stage di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Saat itu, pelantun Pedih tersebut mengungkit masalah rumah tangganya. Dia juga mengaku sudah tak tinggal satu atap dengan Inara Rusli.

"Kan sudah pisah rumah," lanjut Virgoun.