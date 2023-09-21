Gara-Gara Ini Iko Uwais Tak Bisa Promosikan Film The Expendables 4

JAKARTA - Penampilan Iko Uwais dalam film The Expendables 4 menuai banyak pujian dari penikmat film. Beberapa netizen dan kritikus film menilai, Iko Uwais sukses memerankan sosok penjahat di film tersebut.

Berperan sebagai Suarto Rahmat, Iko Uwais berhadapan langsung dengan bintang utama Sylvester Stallone dan Jason Statham. Sontak hal tersebut menjadikan penampilan Iko begitu mencuri perhatian.

Pada unggahan terakhir instagram Iko Uwais, netizen pun memenuhi kolom komentar dengan pujian serta apresiasi setinggi-tingginya atas aksi Iko Uwais di film The Expendables 4.

Sayangnya, di tengah pujian yang membombardir akun media sosial Iko Uwais, tak ada satupun unggahan mengenai film yang dibintanginya itu dalam akun Instagram pribadinya. Usut punya usut, hal ini berkaitan dengan bergabungnya Iko Uwais dalam Screen Actors Guild.

Hal ini diungkap oleh Audy Item, istri Iko Uwais saat special screening The Expendables 4 di Jakarta. Iko yang kala itu tak bisa hadir, diwakili sang istri untuk menyapa para penonton.

"Untuk saat ini karena masih ada SAG strike ya tidak bisa karena Iko salah satu anggota SAG. Jadi tidak ada syuting di luar negeri, tidak boleh mempromosikan apa pun,"ujar Audy Item di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat.

Iko Uwais diketahui sebagai bagian dari SAG. Ia dan bintang The Expendables 4 lainnya melakukan aksi mogok ini sebagai bentuk solidaritas dan dukungan upaya para pekerja film mendapatkan kompensasi yang adil.

Aksi mogok tersebut bukan hanya menghalangi para aktor untuk mempromosikan filmnya, tetapi juga mengacaukan jadwal produksi dan membatalkan gala premier di Hollywood.