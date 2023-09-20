Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Netizen Curigai Kemesraan Fandy Christian dan Dahlia Poland

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |03:30 WIB
Netizen Curigai Kemesraan Fandy Christian dan Dahlia Poland
Fandy Christian dan Dahlia Poland makin mesra (Foto: Instagram/fandych)
A
A
A

JAKARTA - Rumah tangga pasangan Fandy Christian dan Dahlia Poland beberapa waktu lalu sempat diterpa isu orang ketiga. Bahkan sosok artis Andi Annisa dituding sebagai sosok orang ketiga dalam rumah tangga yang telah dibangun selama 7 tahun belakangan.

Akan tetapi, baru-baru ini kondisi rumah tangga mereka justru kembali harmonis. Bahkan Fandy pun baru-baru ini mengunggah potret mesranya bersama sang istri.

Dalam unggahan tersebut, keduanya berpose dengan wajah jenaka sembari tersenyum ke arah kamera. Fandy tampak merangkul sang istri dengan mesra.

Menilik dari beberapa unggahannya, belakangan ini Fandy memang sering memamerkan kebersamaannya dengan sang istri dan anak-anak mereka.

Fandy Christian dan Dahlia Poland

"Si glowing dan si bau keringat," tulis Fandy Christian dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Rabu (20/9/2023).

Meski sudah tampil mesra dihadapan publik, beberapa netizen masih saja menaruh curiga. Mereka menduga potret tersebut hanyalah kemesraan semua.

Namun, beberapa diantaranya memilih untuk mendoakan agar rumah tangga Fandy dan Dahlia baik-baik saja.

"Cowok mah gitu ya kalau pernah punya salah suka tiba-tiba sweet," tulis @int**.

"Kebucinan palsu," tulis @cac**.

