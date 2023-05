JAKARTA - Fandy Christian akhirnya muncul ke permukaan dan sedikit menjawab tentang kisruh rumah tangganya bersama Dahlia Poland. Melalui akun Instagram pribadinya, pria 37 tahun ini tampak mengunggah foto istrinya yang sedang terlihat tak menatap ke arah kamera.

Dalam unggahan tersebut, Fandy juga sempat menuliskan beberapa kalimat yang ditujukannya untuk sang istri tercinta. Bahkan ia juga menuliskan sedikit harapannya kepada Dahlia Poland, terutama untuk keluarga dan rumah tangganya.

"Letters to you, Dahlia ... Kalo aku bilang ‘everything will be okay’ pasti akan terbaca klise. Kalau aku bilang ‘i feel you’ ini bohong banget, karena ga ada yg bisa beneran ngerti selain yang jalanin sendiri," tulis Fandy pada keterangan foto.

Tapi yang sebenarnya.. memang aku ga tau gimana tanya kabarmu? Bukan untuk dijawab, apalagi nambah pikiran. Cuma ingin kamu tau kalau aku harap kita dan keluarga kecil kita selalu baik-baik aja. God Bless !," sambungnya.

Melihat unggahan Fandy, para netizen sontak ramai membanjiri kolom komentarnya. Bahkan tak sedikit yang meminta Fandy untuk membujuk istrinya agar bisa kembali membina hubungan rumah tangga bersama, meski banyak yang menaruh rasa kecewa pada sang aktor.

"Fandyyy lo punya tempat & rumah untuk pulang yaitu Dahlia & anak anak lo fannn Bujuk lagi & yakinin lg hati istri lo yaitu Dahliaaaa," tutur laras***.

"Dimaafkan bisa,, tp untuk melupakan sulit... kaca yg udh hancur g akan bs kembali utuh... pasti akan ada yg berubah...," ucap nurla***. "@fandych aku harap kita dan keluarga kecil kita slalu baik² aja..hmmm dulu waktu lagi baik² aja kenapa di buat jdi tidak baik² aja kak," beber lindu***.

