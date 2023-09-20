Anwar Sanjaya Detoks Media Sosial, Ingin Hilangkan Aura Negatif

JAKARTA - Artis Anwar Sanjaya alias Anwar BAB mengaku telah mengurangi waktu untuk main media sosial. Keputusan telah dilakukannya sejak dua bulan belakangan ini.

Jebolan MasterChef Indonesia ini lantas menjelaskan alasannya mulai mengurangi intensitasnya membuka medsos. Ia percaya, langkah ini bisa mengurangi aura negatif dalam dirinya.

"Aku lagi ngurangin main medsos, lagi detoks, aku lagi pelatihan ngurangin aura-aura negatif,"ungkap Anwar saat ditemui di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Anwar belakangan ini kerap merasa gelisah lantaran sahabat-sahabat karibnya kebanyakan telah menikah. Bahkan, pria 30 tahun itu tengah mengikuti kelas khusus untuk bisa mengisi waktu yang lebih bermanfaat.

"Kadang aku suka gelisah, gelisah kenapa, kesepian kali ya karena enggak punya pasangan, sedangkan teman-teman udah nikah semua," jelas Anwar.