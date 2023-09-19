Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Polisi Belum Tetapkan Pemain Film Porno sebagai Tersangka

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |20:11 WIB
Alasan Polisi Belum Tetapkan Pemain Film Porno sebagai Tersangka
Alasan pemeran film porno belum ditetapkan sebagai tersangka (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepolisian Polda Metro Jaya terus tengah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah terduga pemeran film porno dari sebuah rumah produksi di Jakarta Selatan.

Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menegaskan pihaknya belum menetapkan satupun tersangka dalam kasus ini.

"Betul, semua masih berstatus sebagai saksi fakta yang tengah diperiksa untuk menguak kedalaman fakta peristiwa yang terjadi," kata Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Selasa (19/9/2023).

Alasan Polisi Belum Tetapkan Pemain Film Porno sebagai Tersangka

Nantinya, kata Kombes Ade Safri, penyidik akan melakukan gelar perkara setelah seluruh saksi diperiksa.

Penyidik sendiri baru bisa menentukan siapa tersangka dalam kasus ini setelah mengantongi minimal dua alat bukti yang kuat.

"Untuk memberikan kepastian hukum apakah para saksi yang kita lakukan pemeriksaan ini bisa ditingkatkan statusnya menjadi tersangka atas pertimbangan dua alat bukti yang sudah dimiliki oleh penyidik," bebernya.

Hari ini pihak penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 8 pemeran wanita dan 4 pemeran pria satu diantaranya yakni selebgram Virly Virginia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188685/gisela_cindy_dilamar-7NVO_large.jpg
Selamat, Gisela Cindy Dilamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement