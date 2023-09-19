Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tips Baperin Orang Random ala Iman Wawan

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |16:58 WIB
Tips Baperin Orang Random ala Iman Wawan
Tips Imam Wawan membuat baper orang-orang. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Konten kreator Imam Wawan punya cara unik dalam memperlihatkan romantisme. Lewat konten-kontennya, dia menunjukkan sisi romantisnya dengan membuat konten prank bersama sang istri.

Tak hanya itu, pemilik channel YouTube IWS Project dengan 1,5 juta subscribers tersebut juga memiliki konten 'Rayuan Gombal' di mana dia menunjukkan sisi romantisnya kepada orang-orang secara random di tempat umum.

Pria kelahiran Indramayu, Jawa Barat ini mulai aktif membuat konten sejak tahun 2019. Ia terinspirasi dari beberapa konten kreator dan entertainer lain, seperti, Chandra Liow, Bayu Skak, dan Agung Hapsah.

Awalnya, Iman tertarik pada dunia konten kreator karena gemar membuat film pendek. Namun ia belum memiliki tempat atau platform untuk membagikan hasil karyanya tersebut. Begitu mengenal YouTube, dia mulai rutin mengunggah karya-karyanya.

Sebagai konten kreator, perjuangan Iman tidaklah mudah, banyak sekali masalah yang harus ia hadapi, salah satunya adalah mandeknya jumlah viewers. Karena itu, ia sempat merasa kecewa dan tidak percaya diri karena merasa kontennya tidak disukai orang.

Iman Wawan kemudian mencoba mengatasi masalahnya dengan membuat konten yang lebih variatif untuk mencari tahu selera penonton. Setelah menentukannya, dia kembali konsisten mengunggah konten-konten sejenis setiap harinya.

Iman yang biasanya membuat video dengan durasi panjang, mulai membuat video durasi pendek yang diunggahnya di YouTube Shorts. Usahanya mulai membuahkan hasil karena video-videonya ditonton ribuan orang setiap hari.

