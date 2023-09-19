Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Masih di Kamboja, Siskaeee Janji Penuhi Panggilan Polisi 25 September Mendatang

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |10:53 WIB
Masih di Kamboja, Siskaeee Janji Penuhi Panggilan Polisi 25 September Mendatang
Siskaeee berhalangan hadir dalam panggilan Polda metro Jaya (Foto: instagram)
A
A
A

JAKARTA - Siskaeee dan 15 pemeran lainnya dalam kasus rumah produksi film porno di Jakarta Selatan, dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan pada hari ini, Selasa (19/9/2023) di Polda Metro Jaya. Hal ini disampaikan langsung oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak.

Seluruh talent dalam kasus ini dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan mulai pukul 10.00 WIB pagi.

Akan tetapi, Siskaeee melalui Instagram Stories-nya mengaku kembali berhalangan hadir dalam panggilan polisi hari ini. Pasalnya, wanita 25 tahun itu masih berada di Kamboja untuk tampil mengisi acara di salah satu klub malam.

"Jadi aku pasti akan datang di Polda Metro Jaya, karena sebelumnya aku tidak bisa memenuhi panggilan pertama untuk datang dan memberikan saksi dikarenakan aku sekarang berada di Kamboja karena ada performance, kebetulan aku tampilnya di salah satu klub malam di Kamboja tanggal 20 sama 21 September," ujar Siskaeee dikutip dari Instagram resminya @vip_siskaeee3, Selasa (19/9/2023).

Siskaeee

Dalam postingan itu, Siskaeee menegaskan dirinya siap hadir di Polda Metro Jaya setelah pulang ke Indonesia tepatnya pada 25 September mendatang.

Dia juga berjanji untuk kooperatif dalam memberikan keterangan di hadapan penyidik.

"Nah aku pastikan aku akan datang ke Polda Metro Jaya tanggal 25 September hari Senin jam 10.00 WIB pagi untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik dengan jelas, lengkap, dan transparan, kooperatif pokoknya," lanjutnya.

Halaman:
1 2
