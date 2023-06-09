Ingin Fokus Bernyanyi, Wendy Red Velvet Mengundurkan Diri sebagai DJ Radio

SEOUL - Kabar mengejutkan datang dari salah satu idol girl group Red Velvet, Wendy.

Wendy mengumumkan akan mengundurkan diri dari posisinya sebagai DJ Youngstreet di SBS Power FM.

Mereka juga menambahkan bahwa saat ini belum diputuskan siapa yang akan menggantikan posisinya.

Mengutip dari Koreaboo, pada Jumat (9/6/2023), wanita berusia 29 tahun itu memutuskan untuk mundur dari acara tersebut karena adanya bentrokan jadwal yang tak bisa dihindari.

Di sisi lain, Wendy memulai posisi DJ pada Juli 2021 lalu dan meninggalkan acara tersebut tepat sebelum ulang tahun keduanya mengisi program itu.

Pihak Youngstreet belum menentukan siapa yang akan menggantikan posisi Wendy sebagai DJ dan sedang mencari penggantinya.

Diketahui, setelah resmi mengundurkan diri dari radio Youngstreet, Wendy mengaku akan fokus dengan kariernya sebagai seorang penyanyi.*

(CLO)