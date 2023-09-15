Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ternyata Ini Nama Asli Baim Wong yang Jarang Diketahui Orang

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |11:32 WIB
Ternyata Ini Nama Asli Baim Wong yang Jarang Diketahui Orang
Nama Asli Baim Wong. (Foto: Instagram/@baimwong)
JAKARTA - Ternyata ini nama asli Baim Wong yang jarang diketahui orang. Suami Paula Verhoeven ini telah menggunakan nama Baim Wong selama berkarier di dunia entertainment.

Banyak yang mengira nama Baim Wong bukanlah nama asli. Mengingat jarang sekali orang yang menggunakan marga Wong pada namanya. Ternyata nama Wong merupakan marga dari sang ayah yang masih memiliki darah Tionghoa.

Lantas siapa nama asli Baim Wong? Pasalnya aktor yang kini menjadi Youtuber itu hampir tidak pernah mengungkapkan nama aslinya.

Nama asli Baim Wong adalah Muhammad Ibrahim. Baim merupakan nama panggilannya sejak kecil. Sementara Wong berasal dari marga sang ayah. Ayahnya bernama Johnny Wong ternyata seorang mualaf sejak menikah.

Itulah mengapa Muhammad Ibrahim dikenal sebagai Baim Wong. Sebagaimana dalam podcast Baim Wong bersama Raja Dangdut Rhoma Irama dalam kanal Youtube Rhoma Irama Official yang tayang pada, JumaT, 10 Desember 2021.

"Nama lengkapnya itu Muhammad Ibrahim" ujar Baim Wong.

