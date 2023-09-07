Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Drake Pamer 100 Bra Koleksinya, Ada yang Berukuran Jumbo

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |02:30 WIB
Drake Pamer 100 <i>Bra</i> Koleksinya, Ada yang Berukuran Jumbo
Drake berpose bersama lebih dari 100 bra koleksinya yang didapatkan saat manggung. (Foto: Instagram/@champagnepapi)
A
A
A

JAKARTA - Drake mendadak menjadi sorotan warganet ketika mengunggah sebuah foto di mana dia berpose bersama 100 bra aneka warna, ukuran, dan model di Instagram, pada 6 September 2023. 

Ratusan bra itu ternyata didapatkannya dari para fans saat manggung. “Ingatkah saat kalian lupa siapa aku sebenarnya. Gelombang panjang itu merupakan hal yang gila,” ujar pelantun Started From The Bottom tersebut dalam unggahannya. 

Dalam foto itu, Drake tampak tersenyum semringah bersama ratusan bra tersebut. Mengutip TMZ, Kamis (7/9/2023), bapak satu anak ini kebanjiran hadiah bra dari fans saat memulai tur ‘All A Blur’, pada Juli silam. 

Bahkan saat tampil di Barclays Center Brooklyn, pada 21 Juli silam, seorang penonton melempar bra ukuran 36G ke atas panggung. Dia kembali mendapatkan bra ‘raksasa’ saat konser di Inglewood, California, pada 16 Agustus 2023. 

Halaman:
1 2
