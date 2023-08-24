Advertisement
MUSIK

Tyo Nugros Eksis Jajal Musik Electro Rock

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |00:01 WIB
JAKARTA - Tyo Nugros kembali eksis di industri musik Tanah Air. Tyo kini mulai menjajal genre musik, electro rock.

Pria 52 tahun ini pun berkolaborasi dengan musisi Joseph Saryuf dan tergabung dalam grup duo, Direct Action. Tyo mengatakan bahwa lewat inisiasi menghadirkan duo ini dirinya lebih bisa mengeksplorasi musiknya.

Tyo mengungkapkan bahwa lewat inisiasi menghadirkan duo ini dirinya bisa lebih mengeksplorasi musiknya.

Tanpa Dewa 19, Tyo Nugros Eksis Jajal Musik Electro Rock

“Saya mencoba bermain di segala jenis musik dan di sini saya merasa lebih bisa eksplor di permainan drum saya,” kata Tyo Nugros saat ditemui di Bluegrass, Kuningan, Jakarta Selatan.

Apalagi, Tyo mengungkap banyak yang ingin melihat permainan drumnya yang lebih dari band-band sebelumnya. Karena itu lah ini merupakan momentum yang pas untuk dirinya.

“Sebenarnya banyak yang menunggu saya untuk main atau istilahnya turun gunung, apa yang disimpan dikeluarin. Ini saatnya mereka mendengarkan saya untuk main seperti ini,“ tambah Tyo.

Sementara itu, Direct Action sendiri telah merilis EP (extended play) atau mini album bertajuk Polydemic. Lagu tersebut memiliki makna yang dalam tentang siklus kehidupan.

Halaman:
1 2
