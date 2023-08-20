Mantap! Shopee Live Erigo bersama JKT48 Tembus Omzet Rp5 Miliar Kurang dari 10 Menit

Jakarta - Brand fashion lokal kenamaan asal Indonesia yaitu Erigo, berhasil mendapatkan rekor omzet hingga Rp5 miliar dalam waktu kurang dari 10 menit lewat penjualan di Shopee Live yang diramaikan oleh JKT48. Erigo adalah merek busana asal Indonesia yang didirikan oleh Muhammad Sadad pada 2013. Bukan hanya kualitas produknya, prestasi Erigo yang berhasil go-international juga menjadikan merek ini jadi salah satu yang paling digandrungi kaum muda.

Prestasi kembali ditorehkan oleh Erigo dalam sesi live streaming di Shopee Live yang berlangsung pada Jumat (18/8/2023). Bekerja sama dengan JKT48, Erigo memberikan promo diskon hingga 80 persen untuk pembelian yang dilakukan selama live berlangsung. Kurang dari 10 menit pertama live di Shopee Live, penggemar JKT48 langsung menyerbu berbagai produk yang ditawarkan, membuat Erigo meraup omzet Rp5 miliar.

Rekor penjualan dalam waktu kurang dari 10 menit pertama tersebut tidak lepas dari antusiasme para penggemar setia JKT48, yang memborong koleksi t-shirt kolaborasi terbaru Erigo x JKT48. Koleksi edisi terbatas tersebut menghadirkan berbagai jenis desain menarik, dengan menampilkan nama setiap member JKT48 di bagian depan kaus.

Tangkapan layar live streaming Erigo x JKT48 di Shopee Live pada Jumat (18/8/2023).

Penghasilan menggiurkan yang diperoleh Erigo dalam durasi tak sampai 10 menit itu diperoleh usai menerima lebih dari 33 ribu pesanan. Berkat pencapaian itu, Muhammad Sadad selaku owner Erigo memberikan apresiasi sebesar-besarnya untuk para penggemar, JKT48, dan juga Shopee sebagai penyedia fitur live shopping interaktif yaitu Shopee Live.

Ucapan terima kasih juga disampaikan oleh Muhammad Sadad kepada seluruh pihak lainnya yang ikut membantu menyukseskan live streaming mereka di Shopee Live, hingga mencapai target omzet dengan durasi waktu yang terbilang singkat.

"Seluruh keluarga besar Erigo mengucapkan terima kasih untuk semua fans JKT48, serta semua tim Shopee yang terlibat. Kerja keras kita di hari kemerdekaan ini membuahkan hasil. Kita sudah 7 tahun bekerja sama dengan JKT48 dan perjuangan bareng mereka tidak sia-sia. Dari hati terdalam kita mengucapkan terima kasih banyak.” kata Muhammad Sadad di menit ke-14 live streaming di Shopee Live Erigo bersama JKT48 pada Jumat (18/8/2023).