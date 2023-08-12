Lolly Curhat di Medsos, Kuat di Luar Lemah di Dalam

JAKARTA - Perseturuan Nikita Mirzani dengan putrinya Laura Meizani Mawardi alias Lolly belum berakhir. Bahkan, Lolly mengunggah kata-kata yang berisi jika dirinya tidak ingin dikatakan sebagai anak pemberontak dan durhaka.

Walaupun sebetulnya, Lolly sudah terbiasa dikatakan sebagai anak pemberontak dan durhaka, namun sebagai seorang manusia, lama kelamaan ikut terpacing emosinya.

"Anak pemberontak, anak durhaka apapun yang kalian semua ingin panggil aku, aku sudah terbiasa karena sudah digambarkan seperti itu," tulis Lolly di sosial media miliknya, Sabtu (12/8/2023).