HOT GOSSIP

Nikita Mirzani Diduga Tak Restui Putrinya Pacaran, Lolly: Itu Pilihan Saya!

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |07:05 WIB
Nikita Mirzani Diduga Tak Restui Putrinya Pacaran, Lolly: Itu Pilihan Saya!
Nikita Mirzani diduga tidak beri lampu hijau sang putri berpacaran. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Hubungan Nikita Mirzani dan putrinya, Laura Meizani Nasseru Asry alias Lolly kembali memanas. Pasalnya, sang aktris diduga enggan memberi lampu hijau kepada putrinya itu untuk berpacaran dengan kekasih barunya.

Diketahui, Lolly kini memiliki kekasih baru bernama Vadel Alfajar Badjideh setelah hubungan asmaranya bersama Sean Mikael kandas.

Meski hubungan asmara mereka baru berjalan kurang lebih seminggu, Lolly tampaknya sudah cukup mengenal betul bagaimana sosok kekasihnya itu. Di mana, usia Lolly dengan Vadel Alfajar Badjideh terpaut tiga tahun.

Lolly

"Orang Kupang campur Arab. 4 Bersaudara, anak paling terakhir, hobinya nge dance. Makanan favorit nya ikan teri balado, warna favoritnya merah, item dan putih," kata Lolly saat menggambarkan bagaimana sosok Vadel, Selasa 25 Juli 2023.

Bahkan, hubungannya itu mendapatkan kontra dari netizen. Di mana, netizen beranggapan jika Lolly hanya dimanfaatkan karena kebesaran nama Nikita Mirzani sang ibu.

"Sadar enggak sadar cowok yang dekati kamu hanya untuk manfaatin kamu karna anak nm," kata seorang netizen di kolom tanya jawab.

Melihat pernyataan tersebut, gadis 16 tahun ini lantas angkat bicara. Ia bahkan membantah bahwa Vadel berpacaran dengannya lantaran ingin meraih popularitas.

Bukan tanpa sebab, pasalnya ada banyak netizen yang mengaku mengenal Vadel dan telah memfollow akun Instagramnya sebelum Lolly mengumumkan jika mereka memiliki hubungan asmara. Bahkan, Lolly juga mengatakan bahwa Vadel jauh lebih populer darinya lantaran pernah mengikuti ajang Indonesia's Got Talent (IGT).

"Hadeh, pemikiran lu negatif amat si. Sebelum pacaran sama gue pun dia juga udah terkenal, karena dia pernah masuk IGT.. Cari makannya di internet," kata Lolly.

