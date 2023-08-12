Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sandra Dewi Ultah, Kue Bertema Barbie Jadi Sorotan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |14:34 WIB
Sandra Dewi Ultah, Kue Bertema Barbie Jadi Sorotan
Sandra Dewi ulang tahun, kue tema barbie jadi sorotan. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sandra Dewi merayakan momen hari jadi ke-40 tahun. Istri Harvey Moeis ini genap memasuki usia kepala 4 pada 9 Agustus 2023 lalu.

Dalam momen spesial ini, Sandra Dewi pun merayakan pesta ulang tahunnya bertema Barbie di salah satu hotel bintang lima di Jakarta Selatan. Momen itu diunggah Sandra di akun Instagram pribadinya.

“Semua keluarga memang kita minta pakai pink dan putih, tapi saya dan suami (bertema) Oppenheimer,” tulis Sandra Dewi, Sabtu (11/8/2023).

Sandra Dewi

Dalam postingan itu, Sandra Dewi dan sang suami, Harvey memang terlihat mengenakan busana yang berbeda dari tema Barbie di ulang tahunnya ini.

Halaman:
1 2 3
