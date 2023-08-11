Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Iriana Jokowi Idolakan Andmesh Kamaleng, Hanya Rindu dan Cinta Luar Biasa Jadi Lagu Wajib

Melati Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |12:40 WIB
Iriana Jokowi Idolakan Andmesh Kamaleng, Hanya Rindu dan Cinta Luar Biasa Jadi Lagu Wajib
Iriana Jokowi idolakan Andmesh Kamaleng, Hanya Rindu dan Cinta Luar Biasa jadi lagu favorit. (Foto: Instagram/@andmeshkamaleng_)
A
A
A

 

JAKARTA - Ibu Iriana Jokowi rupanya mengidolakan sosok penyanyi bersuara emas Andmesh Kamaleng. Bahkan, setiap sang penyanyi manggung di Istana Negara, istri presiden Jokowi itu punya permintaan lagu khusus.

Jika biasanya Andmesh rutin membawakan dua lagu paling hits miliknya, Hanya Rindu dan Cinta Luar Biasa di sesi terakhir saat manggung, akan tetapi hal itu tidak berlaku jika dia tampil di hadapan Iriana. Dia pun rela mengubah urutan lagu demi menyenangkan hati sang ibu Negara.

"Kalau manggung di istana atau di tempat mana yang ada Ibu Negara, dua lagu itu harus paling awal," kata Andmesh Kamaleng, di Jakarta Pusat, Kamis (11/8/2023).

Bagi Andmesh, permintaan tersebut bukanlah hal mudah. Pasalnya, penyanyi jebolan Rising Star Indonesia itu harus memutar otak bagaimana menjaga mood penonton agar tetap mendengarkan lagunya sampai akhir. Pasalnya, Hanya Rindu dan Cinta Luar Biasa adalah dua lagu yang pasti semua orang tau, ketimbang lagu-lagu lain.

Iriana Jokowi idoalakan Andmesh Kamaleng, Hanya Rindu dan Cinta Luar Biasa jadi lagu wajib. (Foto: Instagram/@andmeshkamaleng_)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/205/3170043/andmesh_kamaleng-jOL5_large.jpg
Lagu Bukan Lagi Rumahmu dari Andmesh Kamaleng Jadi OST Film Air Mata di Ujung Sajadah 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/02/205/2964516/andmesh-kamaleng-rilis-lagu-dan-video-musik-pelukis-pilu-cx5Kpw9SJg.jpg
Andmesh Kamaleng Rilis Lagu dan Video Musik Pelukis Pilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/205/2918104/gandeng-andmesh-dinda-ghania-rilis-single-janji-pada-hati-mC5wskpexN.jpg
Gandeng Andmesh, Dinda Ghania Rilis Single Janji pada Hati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/205/2903236/andmesh-kamaleng-libatkan-anak-ntt-garap-album-cinta-dan-doa-ingin-wadahi-talenta-musik-lokal-a24IvfKv0M.JPG
Andmesh Kamaleng Libatkan Anak NTT Garap Album Cinta dan Doa, Ingin Wadahi Talenta Musik Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/205/2903235/alasan-andmesh-ingin-ciptakan-lagu-berdasarkan-kisah-nyata-seseorang-6GMHoBavry.JPG
Alasan Andmesh Ingin Ciptakan Lagu Berdasarkan Kisah Nyata Seseorang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/205/2903000/andmesh-rilis-album-cinta-dan-doa-sebarkan-kisah-inspiratif-orang-orang-terdekatnya-te4K45mBoK.jpg
Andmesh Rilis Album Cinta dan Doa, Sebarkan Kisah Inspiratif Orang-orang Terdekatnya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement