Iriana Jokowi Idolakan Andmesh Kamaleng, Hanya Rindu dan Cinta Luar Biasa Jadi Lagu Wajib

JAKARTA - Ibu Iriana Jokowi rupanya mengidolakan sosok penyanyi bersuara emas Andmesh Kamaleng. Bahkan, setiap sang penyanyi manggung di Istana Negara, istri presiden Jokowi itu punya permintaan lagu khusus.

Jika biasanya Andmesh rutin membawakan dua lagu paling hits miliknya, Hanya Rindu dan Cinta Luar Biasa di sesi terakhir saat manggung, akan tetapi hal itu tidak berlaku jika dia tampil di hadapan Iriana. Dia pun rela mengubah urutan lagu demi menyenangkan hati sang ibu Negara.

"Kalau manggung di istana atau di tempat mana yang ada Ibu Negara, dua lagu itu harus paling awal," kata Andmesh Kamaleng, di Jakarta Pusat, Kamis (11/8/2023).

Bagi Andmesh, permintaan tersebut bukanlah hal mudah. Pasalnya, penyanyi jebolan Rising Star Indonesia itu harus memutar otak bagaimana menjaga mood penonton agar tetap mendengarkan lagunya sampai akhir. Pasalnya, Hanya Rindu dan Cinta Luar Biasa adalah dua lagu yang pasti semua orang tau, ketimbang lagu-lagu lain.