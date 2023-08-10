Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Seisi Jiwa, Lagu Pembangkit Semangat Hidup dari Duo Asa Kata

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |00:01 WIB
Duo Asa Kata hadirkan lagu Seisi Jiwa (Foto: Ist)
JAKARTA - Duo Asa Kata debut di belantika musik Indonesia. Dalam debutnya, duo yang digawangi oleh Rangga Dirgantara dengan Rudye menghadirkan single bertajuk Seisi Jiwa.

Ide menggunakan nama ASA/KATA sendiri tak lain datang dari paduan lagu “Asa” serta Seisi Jiwa, yang sama-sama mengandung arti harapan. Asa di sini tentu saja diartikan sebagai sebuah harapan dan atau rasa semangat, sementara “Kata” merupakan makna, isyarat, atau pun penafsiran tentang sesuatu yang memiliki arti.

“Jadi bisa diartikan sebagai kata-kata yang penuh harapan,” ujar Rudye.

Halaman:
1 2
