Tamara Geraldine Akui Tak Bisa Punya Anak: Saya Perempuan Mandul

JAKARTA - Tamara Geraldine mengaku jika dirinya tidak bisa memiliki Anak. Hal itu diutarakan di YouTube Daniel Mananta Tetangga Kamu.

Menurutnya, ketiga anak yang dimilikinya bukanlah lahir dari darah dagingnya itu. Meski demikian, dirinya tidak pernah menyesali dilahirkan sebagai seorang perempuan yang tidak bisa melahirkan seorang anak.

"Tidak ada anak saya yang lahir dari darah daging saya, semua ada karena dari darah kristus. Jadi saya selalu bilang Tuhan tutup rahim seumur hidup saya," ujar Tamara Geraldine kepada Daniel Mananta, Rabu (9/8/2023).

"Saya perempuan mandul dari dulu," katanya lagi.