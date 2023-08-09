Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tamara Geraldine Akui Tak Bisa Punya Anak: Saya Perempuan Mandul

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |07:05 WIB
Tamara Geraldine Akui Tak Bisa Punya Anak: Saya Perempuan Mandul
Tamara Geraldine menyebutkan dirinya perempuan mandul kepada Daniel Mananta. (Foto: YouTube Daniel Mananta Tetangga Kamu)
JAKARTA - Tamara Geraldine mengaku jika dirinya tidak bisa memiliki Anak. Hal itu diutarakan di YouTube Daniel Mananta Tetangga Kamu.

Menurutnya, ketiga anak yang dimilikinya bukanlah lahir dari darah dagingnya itu. Meski demikian, dirinya tidak pernah menyesali dilahirkan sebagai seorang perempuan yang tidak bisa melahirkan seorang anak.

"Tidak ada anak saya yang lahir dari darah daging saya, semua ada karena dari darah kristus. Jadi saya selalu bilang Tuhan tutup rahim seumur hidup saya," ujar Tamara Geraldine kepada Daniel Mananta, Rabu (9/8/2023).

Tamara Geraldine

"Saya perempuan mandul dari dulu," katanya lagi.

